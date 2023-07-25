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Spor
AA 25.07.2023 21:00

Galatasaray, Zalgiris ile deplasmanda berabere

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, Zalgiris ile deplasmanda berabere

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü. Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu. Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.

Müsabakanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.

 Halil Dervişoğlu golle döndü

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

2020-2021 sezonunun ikinci yarısı ile 2021-2022 sezonda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu, 1 sezon aradan sonra Galatasaray'a bu kez bonservisiyle geldi.

Sarı-kırmızılı formayla 432 gün sonra maça çıkan genç futbolcu, Zalgiris karşısında 78. dakikada fileleri havalandırdı.

Angelino sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Angelino sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray'da ilk resmi maçına Zalgiris karşısında çıkan 26 yaşındaki oyuncu, müsabakanın 83. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı. İspanyol sol bekin sağ alt baldırında sorun yaşadığı gözlendi.

Angelino, yerini 84. dakikada Leo Dubois'ya bıraktı.

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