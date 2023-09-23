Galatasaray yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti.

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, aldığı bu galibiyetle puanını 13’e yükseltti. Ayrıca sarı-kırmızıların lig’de bir maç eksiği bulunuyor.

Karşılaşmanın 43. dakikasında golü atan Hakim Ziyech, ligdeki ilk golünü de atmış oldu.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü 50. dakikada Mauro Icardi attı. Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 6. golünü kaydetti.

Başakşehir’in golünü 64. dakikada Leo Dubois attı. Bu golle karşılaşmada fark 1’e inmiş oldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, beşinci haftanın sonunda 3 puanı bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Son 18 resmi maçında kaybetmedi

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşamıştı.

Bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Vincenzo Montella tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasını tribünden izledi. Hafta içi Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin Nordsjaelland ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını da tribünden izlemişti.

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın Önemli Anları

6. dakikada Boey’in pasıyla sağ tarafta topa sahip olan Tete’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

10. dakikada kaleci Volkan Babacan’ın kısa düşen pasında Karzev’in topa kayarak müdahale etmesiyle Ziyech ceza sahası içinde topun sahibi oldu. Ziyech’in aktarmaya çalıştığı pasta top yerde bulunan Torreira’ya çarptı ve Başakşehir savunmasının önünde kaldı. Berkay Özcan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

26. dakikada ceza sahasına sokulan Karzev’in yaptığı vuruşta Abdulkerim’e çarparak havalanan topa üst direğe çarparak kornere gitti.

36. dakikada Karzev’in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

GOL 43. dakikada Tete’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Ziyech’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

[Fotoğraf: AA]

45+1. dakikada sol kanattan Abdulkerim’in içeri yaptığı ortada Oliveira kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu takip eden Tete’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada Ba’nın ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Kadir Sağlam penaltı olarak değerlendirdi.

GOL 50. dakikada Icardi’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

[Fotoğraf: AA]

GOL 64. dakikada Deniz Türüç’ün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Dubois’in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

82. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt olarak kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

86. dakikada sol kanattan Kerem Demirbay’ın içeri yaptığı ortada Davinson Sanchez’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’dan oyun alanına döndü.

89. dakikada Icardi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha’nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Cemali Sertel dk. 75), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan (Pelkas dk. 75), Karzev (Abeid dk. 60), Serdar Gürler, Dennis (Deniz Türüç dk. 46), Aleksic (Figueiredo dk. 60) Piatek

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdulkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Kaan Ayhan dk. 28), Toreira, Oliveira (Kerem Demirbay dk. 46), Tete (Ndombele dk. 80), Barış Alper Yılmaz (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Ziyech (Zaha dk. 64), Icardi

Goller: Ziyech (dk. 43), Icardi (dk. 50) (Galatasaray), Dubois (dk. 64) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dennis, Berkay Özcan, Lima (RAMS Başakşehir), Oliveira, Kerem Demirbay (Galatasaray)

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Kadir Sağlam, A. Bora Özkara, Hakan Yemişken



