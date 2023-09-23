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Spor
TRT HABER/AA 23.09.2023 19:30

Antalyaspor evinde rahat kazandı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin golleri Sagiv Yehezkel'den geldi.

Antalyaspor evinde rahat kazandı
[Fotograf: DHA]

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Bu galibiyetle ev sahibi Bitexen Antalyaspor, 6 haftada 6 puan toplamış oldu.

1 maçı eksik olan Yılport Samsunspor'un ise sadece 1 puanı bulunuyor. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın Önemli Anları

8. dakikada Zeki Yavru’nun usun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Dimata’nın şutu kale direği dibinden auta gitti.

GOL 10. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Saric’in, çizgi üzerinden yaptığı ortayı savunma uzaklaştırmak isterken seken topu önünde bulan Jehezkel’in vuruşu ağlara gitti. 1-0

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

GOL 18. dakikada Adam Buksa’ın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Jehezkel’in vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 2-0

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

34. dakikada Saric’in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Van De Streek’in şutu yandan auta gitti. 45. dakikada Jehezkel'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Van De Streek’in plase vuruşu yan kale direğinden auta çıktı.

45. dakikada Jehezkel'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Van De Streek’in plase vuruşu yan kale direğinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

73. dakikada Fofana sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girerken, ortasında Dimata’nın kafasını kale çizgisi üzerinden Güray Vural kornere attı.

85. dakikada ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Van De Streek’im şutu kalecide kaldı.

89. dakikada Fofana’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Schindler’in kafası az farkla auta gitti.

90+3. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın ceza sahası sağ çaprazından sert şutu yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamladı.

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı (Safuri dk.76), Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel (Erdoğan Yeşilyurt dk.59), Van de Streek (Bytyqi dk. 90) Larsson (Bahadır Öztürk dk.90), Buksa

Samsunspor: Szumki,Zeki Yavru( Schindler dk. 80), Van Drongelen, Satka, Bola(Soner Gönül dk.45), Emre Kılınç (Fofana dk.65), Tait (Ercan Kara dk.79), Osman Çelik, Ntcham (Muhammet Gümüşkaya dk.65), Holse, Dimata

Goller: Jehezkel (dk. 10 ve dk. 18) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Jehezkel (Antalyaspor), Dimata (Samsunspor)

Stat: Corendon Airlines Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut


 

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