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Spor
AA 16.02.2024 16:15

Galatasaray ve Fenerbahçe ürün satış gelirinde ilk 20'de

UEFA, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ürün satış gelirinde, Avrupa'da ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe ürün satış gelirinde ilk 20'de
[Fotograf: AA]

UEFA raporunda, 2023 yılında Avrupa'daki takımların forma üreticilerinden elde edilen sponsorluk geliri de dahil ürün satışından sağlanan toplam geliri açıklandı.

Galatasaray, 2023 yılında ürün satışında 35 milyon euro gelir elde ederek bu alanda Avrupa'nın 15. takımı oldu. Fenerbahçe ise geçen yıl ürün satışında 31 milyon euro gelir elde ederek sıralamada 18. sırada yer aldı.

Listede, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 takımları dışında Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, geçen yıl ürün satışında 179 milyon euro gelir elde ederek Avrupa'nın zirvesinde yer alırken Real Madrid ise 155 milyon euro ürün satış geliriyle 2. sırada bulunuyor.

Listede, İngiltere Premier Lig'den 7 takım bulunuyor. Avrupa'da geçen yıl ürün satış gelirinde ilk 20'de yer alan İngiliz ekipleri sırasıyla Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Manchester City ve Leeds United oldu.

Avrupa'da ürün satışında en fazla gelir elde eden ilk 20 kulüp şu şekilde:

Sıra Takım Ülke 2023 yılı ürün satış geliri (milyon euro)
1 Barcelona İspanya 179
2 Real Madrid İspanya 155
3 Bayern Münih Almanya 147
4 Liverpool İngiltere 132
5 Manchester United İngiltere 130
6 PSG Fransa 97
7 Arsenal İngiltere 89
8 Chelsea İngiltere 87
9 Juventus İtalya 74
10 Tottenham İngiltere 74
11 Manchester City İngiltere 73
12 Borussia Dortmund Almanya 54
13 Milan İtalya 47
14 Ajax Hollanda 41
15 Galatasaray Türkiye 35
16 Leeds United İngiltere 34
17 Celtic İskoçya 34
18 Fenerbahçe Türkiye 31
19 Eintracht Frankfurt Almanya 26
20 Inter İtalya 26
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