Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.02.2024 16:10

Fenerbahçe en fazla ticari gelir üreten 18. takım oldu

UEFA, Fenerbahçe'nin Avrupa'da 2023 yılında en fazla ticari gelir elde eden ilk 20 takım arasında yer aldığını duyurdu.

Fenerbahçe en fazla ticari gelir üreten 18. takım oldu

UEFA raporuna göre Fenerbahçe, geçen yıl 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.

İlk 20 takım arasında 5 büyük Avrupa ligi takımları dışında sadece Türkiye'den Fenerbahçe, İskoçya'dan Celtic ve Hollanda'dan Ajax yer aldı.

Raporda, ilk 20 kulübün ticari gelirlerinin, TV yayın gelirlerinin neredeyse iki katına (1,9 katı) çıktığı ifade edildi.

İlk 20'de yer alan takımlardan sadece Napoli ve Inter'in 2023 yayın gelirinin ticari gelirinden daha yüksek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain (PSG), Ajax ve Celtic'in ise ticari faaliyetlerden TV yayın gelirlerine kıyasla 5 ila 10 kat daha fazla gelir elde ettiği açıklandı.

Avrupa'da en fazla ticari gelir üreten 20 takım şu şekilde:

Sıra Takım Ülke 2023 yılı ticari geliri (milyon euro)

Sıra Takım Ülke 2023 yılı ticari geliri (milyon avro)
1 Manchester City İngiltere 401
2 Barcelona İspanya 396
3 Manchester United İngiltere 377
4 Bayern Münih Almanya 368
5 Real Madrid İspanya 355
6 PSG Fransa 343
7 Liverpool İngiltere 311
8 Tottenham İngiltere 247
9 Borussia Dortmund Almanya 209
10 Arsenal İngiltere 195
11 Juventus İtalya 194
12 Leipzig Almanya 134
13 Milan İtalya 128
14 Atletico Madrid İspanya 123
15 Ajax Hollanda 83
16 Inter İtalya 81
17 Napoli İtalya 59
18 Fenerbahçe Türkiye 58
19 Union Berlin Almanya 57
20 Celtic İskoçya 54
ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Gençlerbirliği'nden "Eryaman Stadı" tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Çukurca tahini tescillendi
16:31
Ukrayna: Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerindeki bir mevzimizden çekilme kararı aldık
16:30
Eski FBI ajanı, Biden hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yalan beyan vermekle suçlanıyor
16:16
DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesinden gelen haberlerden derin endişe duyuyoruz
16:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
16:30
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
FOTO FOKUS
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ