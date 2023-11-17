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Spor
AA 17.11.2023 18:55

Galatasaray Süper Kupa için TFF'ye başvurdu

Galatasaray Kulübü, Suudi Arabistan'da yapılacağı açıklanan 2023 Turkcell Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Galatasaray Süper Kupa için TFF'ye başvurdu

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, TFF'ye yaptığı başvuruda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanma kararının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Kulüp, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacağı açıklanan Süper Kupa müsabakasının Türkiye'ye alınmasını talep etti.

2023 Turkcell Süper Kupa'da geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Daha önce iki kulübün divan kurulları mücadelenin Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Türkiye'de oynanması için yönetim kurullarına tavsiye kararı almıştı.

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