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Spor
TRT SPOR 17.11.2023 12:20

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique sevinci

Fenerbahçe'ye, Lincoln Henrique'den iyi haber geldi. Brezilyalı futbolcu, 3 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique sevinci

Fenerbahçe'de son zamanlarda yaşanan sakatlıklar sonrası müjdeli haber Lincoln Henrique'den geldi. Brezilyalı futbolcunun, 3 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Sevilla'ya karşı oynanan maçta sol diz ön çapraz bağlarından sakatlanmıştı.

Fenerbahçe, tedavi süreci uzun süreceğinden Lincoln'un lisansını dondurmuştu. Brezilyalı oyuncu, lisansı çıkması halinde ligin 2'nci yarısında formasına kavuşacak.

Jorge Jesus’un birçok bölgede forma şansı verdiği Lincoln'un, İsmail Kartal'ın da elini rahatlatması bekleniyor.

Sol bek, sol kanat, 10 numara ve merkez orta sahada forma giyen Brezilyalı oyuncudan gelen haber, teknik heyeti de sevindirdi.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giymişti. 2 kez fileleri havalandırıp 8 asist yapan Lincoln, taraftarların da beğenisini toplayan isimlerden olmuştu.

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