Puslu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.11.2023 12:25

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11'inci hafta maçları oynanacak.

Basketbolda haftanın programı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)

19 Kasım Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

20 Kasım Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18 Kasım Cumartesi:

15.30 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)

19 Kasım Pazar:

14.00 ÇBK Mersin-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor (Hatay Merkez)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ahmet Cömert)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.30 Fenerbahçe Alagöz Holding-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Metro Enerji)

17.00 Bursa Uludağ Basketbol-Emlak Konut (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Sigortam Net-Pizza Lazza Haremspor (BJK Emlakjet)

14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Fenerbahçe Koleji Novotel (Altındağ Atatürk)

16.30 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyespor (Karataş Şahinbey)

18.15 Esenler Erokspor-Finalspor (Ahmet Cömert)

19 Kasım Pazar:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Kapaklıspor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Semt77 Yalovaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (90. Yıl)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Konyaspor (Gölbaşı)

18.00 OGM Ormanspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique sevinci
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
İsrail'den Gazze'deki işgali güney bölgelere de yayma sinyali
12:37
Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne katılım çağrısı
12:25
Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
12:21
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
12:18
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
12:38
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
Dünyanın en yaşlı çölüne yolculuk: Namib Çölü
Dünyanın en yaşlı çölüne yolculuk: Namib Çölü
FOTO FOKUS
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ