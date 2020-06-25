Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray Stadyum Müzesi dijital ortamda ziyaret edilebilecek
[Fotoğraf: AA]
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde bulunan Galatasaray Stadyum Müzesi, 25 Haziran'dan itibaren dijital ortamda ziyaretçilere açılacak.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, internet platformunda yer alacak ve erişimin 19 lira 90 kuruş olacağı uygulama ile müzenin dijital ortamda gezilmesine olanak sağlanacağı belirtildi.
Açıklamada, sanal müze uygulamasıyla dünyanın her yerindeki sarı-kırmızılı taraftarların rehber eşliğinde müze içerisinde adım adım gezebileceği, Galatasaray Kulübünün tarihinin son görüntüleme teknolojisi ile 3 boyutlu olarak görme fırsatı elde edileceği aktarıldı.
Sanal müze uygulamasına kulübün internet sitesinde yer verilen bağlantılar aracılığıyla ulaşılabileceği kaydedildi.
Etiketler: Galatasaray Galatasaray Stadyum Müzesi sanal müzeSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 03:10
Sıradaki Haber
Premier Lig'den ırkçılığa karşı adım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz