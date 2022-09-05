Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi

Nef Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

Müsabaka, 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perdeyi konuk ekip açtı. 27. dakikada Maxim'im pasında sol çaprazda topla buluşan Sagal takımını öne geçirdi.

Bu golden 9 dakika sonra skora denge geldi. Yunus Akgün'ün taşıdığı atakta savunma topu uzaklaştıramadı ve Gomis'in bulunduğu bölgeye geldi. Fransız yıldızın kafa vuruşu skoru eşitledi: 1-1.

Maçın sonucu 90+2'de tayin edildi. Galatasaray'da Sacha Boey'in taşıdığı atağın devamında Yunus'un şutu kaleci Günay'dan sekti. Devamında Seferovic'in vuruşunu da çıkaran Günay, takım arkadaşı Kitsiou'nun ters vuruşuna engel olamadı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı 45. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ayrıca maçın 73. dakikasında Bafetimbi Gomis, penaltı vuruşunda Günay'ı geçemedi.

Bu sonuçla 10 puana ulaşan Galatasaray haftayı averajla 7. sırada kapadı. Aynı puana sahip Gaziantep FK ise 6. sırada kaldı.

Galibiyet golleri son dakikada geliyor

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.

İç sahada ilk galibiyet

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.

Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.

Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.

Galatasaray'ın golleri Gomis'ten

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligde ilk 4 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen Galatasaray, bu golleri Fransız santrforu Gomis'in ayağından buldu.

Bu sezon ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan 37 yaşındaki Gomis, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Gomis, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan tek futbolcu olma özelliğini de sürdürdü. Galatasaray'ın 4. golü ise Gaziantep FK futbolcusu Stylianos Kitsiou'dan kendi kalesine geldi.

Tecrübeli santrfor, 73. dakika ise penaltı atışından yararlanamadı ve hem gol sayısını 4'e çıkarma hem de takımını 2-1 öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

Maç sonu "üçlü" tezahüratını Boey yaptırdı

Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından kale arkasındaki "ultrAslan" taraftar grubunun önüne giden futbolcular, kol kola girerek taraftarın söylediği marşa eşlik etti.

Taraftarların isteğiyle maçta iyi bir performans sergileyen Sacha Boey, "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Taraftarlar, henüz golle tanışamayan yeni transfer Haris Seferovic'e de tezahüratlarla destek verdi.