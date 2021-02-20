Galatasaray'ın tek golünü 18. dakikada Emre Kılınç ağlarla buluşturdu.

Ligde üst üste yedinci galibiyetini alan Galatasaray, 54 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki turuncu-yeşilli takım 7. yenilgisini aldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mustafa Muhammed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

12. dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mustafa Muhammed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

GOL - 18. dakikada Yedlin'in uzun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç, şutunu çekti top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Emre, bir kez daha vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1.

27. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.

45+4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mustafa Muhammed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Babacar'ın kafayla vurduğu top direğin yanından dışarı çıktı.

62. dakikada Berkan İsmail Kutlu'nun, rakip ceza sahası dışındaki ara pasında, Tayfur Bingöl topla buluştu. Ceza sahası içindeki dar alanda rakiplerini geçen Tayfur Bingöl'ün sağ ön direğe gönderdiği şutu Muslera dizleriyle çıkardı.

68. dakikada Marcao kendi yarı alanında gönderdiği uzun topu, rakip defanstan önce Onyekuru aldı. Ceza sahası çizgisi yanında çektiği sert şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası ön direğe ortasını çıkardı. Umut Güneş'in kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

89. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında, son çizgiye inen Tayfur Bingöl, arka direğe çıkardı. Caulker'ın kafa vuruşunda Muslera topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş (Dk. 85 Damian Kadzior), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan (Dk. 90 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca, Davidson, Babacar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Dk. 90 Donk), Etebo, Gedson Fernandes (Dk. 82 Linnes), Emre Kılınç (Dk. 79 Taylan Antalyalı), Arda Turan (Dk. 79 Kerem Aktürkoğlu), Onyekuru (Dk. 90 Babel), Mustafa Muhammed

Gol: Dk. 18 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Babacar, Dk. 59 Salih Uçan, Dk. 65 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)