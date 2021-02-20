Abdullah Avcı: Asla pes etmeyen bir takım oldunuz
Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında bordo-mavili takımın dün deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçın öncesi ve sonrasında çekilen görüntülerin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde, teknik direktör Abdullah Avcı'nın karşılaşma öncesi futbolculara yönelik moral konuşmasına da yer verildi.
"Onların kaygıları var. Siz kazanarak devam ediyorsunuz. Hiç önemli değil. Sadece oyundan ve birbirinize yardım etmekten başka hiçbir şey düşünmeyin. Takım ruhunu ortaya koyduğunda, asla pes etmeyen, vazgeçmeyen bir takım olduğunuzda kazanıp dönüyorsunuz, haydi bakalım."
"Biz bugün kaybedeceğimizi düşünmedik, bunu düşündürmediniz bize"
Maçın ardından da Avcı, oyuncularına seslendi.
"Biz bugün kaybedeceğimizi düşünmedik, bunu düşündürmediniz bize. Her geçen gün oyunumuz gelişiyor. Benim için önemli olan bu. Kazanmaya devam edeceğiz. Harika bir ekipsiniz, kaliteli insanlarsınız. Beraber hareket ettiğiniz sürece hep bunun karşılığını alırsınız. Ben sizlerle olmaktan son derece mutluyum."
“Biz bugün kaybedeceğimizi düşünmedik. Bunu düşündürmediniz bize!”#AbdullahAvcı pic.twitter.com/WeaaeuI8d8— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 20, 2021
Kağan Moradaoğlu: İnşallah böyle devam edeceğiz
Trabzon'a dönüş yolculuğu sırasında uçakta görüşlerini paylaşan genç kaleci Kağan Moradaoğlu, destekleri için herkese teşekkür etti.
"Çok güzel bir maçtı. Baya stresliydi ama sonunda iyi bitti. İnşallah böyle devam edeceğiz."
Faruk Can Genç: Galibiyeti rahmetli amcama armağan ediyorum
Futbolcu Faruk Can Genç de zorlu bir maç olduğunu belirtti.
"Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Genç kardeşim Kağan ve ben oynadım. İnşallah diğer genç arkadaşlarımız da sahaya girecek. Kazandığımız için çok mutluyuz. Galibiyeti rahmetli amcama armağan ediyorum."
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