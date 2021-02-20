Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un rahatsızlıkları nedeniyle forma giyemediği Medipol Başakşehir karşılaşmasında bordo-mavili ekibin kalesini koruyan 10 Ocak 2003 doğumlu Kağan Moradaoğlu, bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci oldu.

Takımının 2-1'lik galibiyetine katkı sağlayan Eskişehirsporlu 1 Ocak 2003 doğumlu Cengiz Alp Köseer de takımıyla ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

2018-2019 sezonu başında Eskişehirspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Cengiz Alp, Eskişehirspor'un çeşitli yaş kategorileri takımlarında kaleyi koruduktan sonra Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında ilk kez TFF 1. Lig'de forma giydi. Genç kaleci takımının 2-1 kazandığı müsabaka ile profesyonel kariyerine galibiyetle başlamış oldu.

Süper Lig'in kalecileri

Bu sezon şimdiye kadar 50 kalecinin forma giydiği Süper Lig'de Kağan Moradaoğlu, Hes Kablo Kayserispor'da 12 maçta forma giyen 29 Ekim 2002 doğumlu Doğan Alemdar'ı geçerek bu sezon en genç kaleci unvanını elde etti.

Bu iki kaleciyi 20 maçta Beşiktaş'ın kalesini koruyan 1 Ocak 2001 doğumlu Ersin Destanoğlu, 2 müsabakada forma şansı bulan 21 Haziran 2000 doğumlu Çaykur Rizespor'dan Zafer Görgen izledi.

Ligin en tecrübeli kalecileri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan 36 yaşındaki Fabien Farnolle ile Fatih Karagümrük kalesini koruyan 35 yaşındaki Emiliano Viviano oldu.

TFF 1. Lig'de 48 kaleci

Cengiz Alp Köseer ise Ankaraspor'da 1 maç kaleyi koruyan 15 Haziran 2004 doğumlu Bayram Kılıç'tan sonra TFF 1. Lig'deki en genç kaleci oldu.

Toplam 48 kalecinin mücadele ettiği ligde Aydeniz Et Balıkesirsporlu 3 Ağustos 1983 doğumlu Andrija Vukovic ile Tuzlasporlu 19 Ocak 1984 doğumlu Haydar Yılmaz da ligin en tecrübeli kalecileri olarak dikkati çekti.