Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Haftayı 'bay' geçen siyah beyazlılar, 10 günlük süreçte eksiklerini tamamlama fırsatı buldu.

Bu süre içinde sakatlıklarını atlatacak olan Rıdvan ve Oğuzhan’la birlikte cezası biten Vida ile N’Sakala da Yukatel Denizlispor maçıyla takıma geri dönecek.

Gençlerbirliği maçı sonrasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Rachid Ghezzal’ın, Yukatel Denizlispor maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Başkent deplasmanında sakatlık geçiren bir diğer isim olan Cenk Tosun’un durumu ise 2 gün dinlendikten sonra belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Montero’nun dönüşü ise mart ayını bulacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sakat oyuncuların durumuyla yakından ilgilendiği, sağlık heyetiyle sık sık görüştüğü öğrenildi.

Deneyimli çalıştırıcının, Yukatel Denizlispor maçının 11’ine bu isimlerin durumu belli olduktan sonra karar vereceği gelen haberler arasında.