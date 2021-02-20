Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep FK'da koronavirüs vakası
Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Gaziantep'te, bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcunun test sonucu pozitif olarak raporlandı.
Futbolcunun izolasyon ile tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlandı.
BİLGİLENDİRME | Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 20, 2021
Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/um4OnEYhRR
Etiketler: Gaziantep FK Koronavirüs
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