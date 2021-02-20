Konyaspor'dan müthiş geri dönüş
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Ismael Diomande, 80. ve 84 dakikalarda Sokol Cikalleshi attı.
Yeni Malatyaspor'un gollerini 24. dakikada ve penaltıdan 45+2. dakikada Adem Büyük kaydetti.
2-0 geri düştüğü maçı kazanan Konyaspor ligde üst üste ikinci kez üç puanı hanesine yazdırdı.İttifak Holding Konyaspor 30 puana yükselerek küme düşma hattından uzaklaştı.
Galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Yeni Malatyaspor 30 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
18. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Wallece'ın vuruşunda, top az farkla kalenin solundan auta çıktı.
GOL - 23. dakikada Yeni Malatyaspor, öne geçti. Soldan Karim Hafez'in ortasında, ceza alanı içinde arka direkte Tetteh, topu indirdi. Umut topuk pasıyla Adem'i gördü. Altıpas üzerinde topa dokunan Adem, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0.
GOL - 45+2. dakikada Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol tarafından topu alan ve sürükleyen Tetteh, ceza alanı içinde Abdülkerim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 72. dakikada konuk ekip, golü buldu. Rahmanovic'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Diomande, dar açıdan sert şutla topu ağlara gönderdi. 2-1.
GOL - 80. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği yakaladı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-2.
GOL - 84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yapılan ortaya Ahmet Çalık kafayı vurdu, dışarıya doğru giden topa arka direkte Cikalleshi kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3.
Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 71 Stephen Mallan), Zeki Yavru (Dk. 81 Hadebe), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Tetteh (Dk. 71 Ahmed Ildız)
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz Çalık, Jevtovic, Milosevic (Dk. 75 Bytyqi), Guilherme, Cikalleshi, Miya (Dk. 64 Erdon Daci), Kravets (Dk. 46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim Bardakcı, Skubic
Goller: Dk. 23 ve Dk. 45+2 (Penaltıdan) Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Diomande, Dk. 80 ve Dk. 84 Cikaleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Acquah, Dk. 35 Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk. 22 Skubic, Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 84 Daci (İttifak Holding Konyaspor)