Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı İsveç'i yendi
[Fotoğraf: AA]
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 yendi.
Bu soncun ardından A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.
İlk çeyrek sonucu: Türkiye 18-17 İsveç
İlk yarı sonucu: Türkiye 39-35 İsveç
Üçüncü çeyrek sonucu: Türkiye 62-57 İsveç
Maç sonucu: Türkiye 88-80 İsveç
Türkiye, ilk maçta İsveç'e 87-80 mağlup olmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: A Milli Basketbol Takımı Basketbol
Sıradaki Haber
Kağan Moradaoğlu ilk profesyonel maçını kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz