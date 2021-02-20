Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da çalışmalarını sürdüren milli takıma özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Milli sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Çavuşoğlu: Bizleri ziyadesiyle gururlandırıyorlar.

"Tekvandocularımızın başarılarını çok yakından takip ediyorum. Uluslararası arenada başarılarıyla bizleri ziyadesiyle gururlandırıyorlar. Bu başarıların sporun zirvesi olan olimpiyat oyunlarında da devam edeceğine inanıyorum. Bir alanda başarı varsa bu bir takım oyunudur. Tekvando Federasyonunun elde ettiği başarılarda en üstten en alta emeği geçen herkesi kutluyorum."

[Fotoğraf: AA]

Metin Şahin: Her zaman bize desteklerini yakından hissettiriyor

"Sayın Bakanımız sağ olsun, her zaman bize desteklerini yakından hissettiriyor. Her zaman mesajlarıyla bize moral veriyor. Bugün de özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu da milli takımımız için çok önemli. Kendisine ziyareti ve destekleri için çok teşekkür ediyorum."