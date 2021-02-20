Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2012-2016 yıllarında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Tebrikler Umut." ifadeleri kullanıldı.

2012 - 2016 yılları arasında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.



Tebrikler Umut! pic.twitter.com/zF4EWfl1eb — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 20, 2021

Yeni Malatyaspor'un 26. haftada İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta 504. kez lig maçına çıkan Umut, Galatasaray'da 114 lig karşılaşmasında forma giydi ve 32 kez fileleri havalandırdı.