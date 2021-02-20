Haber Giriş: 20 Şubat 2021 Cumartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Umut Bulut'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve Süper Lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu olan Yeni Malatyasporlu Umut Bulut'u tebrik etti.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2012-2016 yıllarında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Tebrikler Umut." ifadeleri kullanıldı.
2012 - 2016 yılları arasında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 20, 2021
Tebrikler Umut! pic.twitter.com/zF4EWfl1eb
Yeni Malatyaspor'un 26. haftada İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta 504. kez lig maçına çıkan Umut, Galatasaray'da 114 lig karşılaşmasında forma giydi ve 32 kez fileleri havalandırdı.
Etiketler: Galatasaray
Son Haberler
- 17:19
- 17:17
- 17:33
- 17:32
- 17:06
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Tekvando Milli Takımı'na ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz