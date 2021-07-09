Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda kadroya yerli oyuncu transferi yapmak istiyor.

Güçlü bir savunma rotasyonu isteyen Terim, İttifak Holding Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı’nın transferini talep etti. Yönetim yeşil beyazlı ekiple Abdülkerim’in transferi için ilk görüşmeyi de yaptı.

Galatasaray 2022 yılında sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro önerdi. Taraflar bu transfer için önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşecek.

Ludwig Augustinsson Galatasaray gündeminde

Sol bek arayışlarını da sürdüren sarı kırmızılı ekipte ibre Ludwig Augustinsson’a döndü.

Augustinsson transferinde ise Werder Bremen ile pazarlıkların sürdü. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek Isveçli oyuncunun bonservisinde indirim istedi.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 23 lig maçında 4 asist yaptı. Augustinsson, İsveç milli takımıyla EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da boy gösterdi.