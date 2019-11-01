Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde puanını 16'a çıkartırken, Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray söz konusu süreçte 34 galibiyet gelde ederken, 7 karşılaşmada berabere kaldı.

Babel gol sayısını 4'e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü penaltıdan kaydeden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ligde bu sezon 4. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncusu olan Babel, daha önce İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Şener Özbayraklı sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, ikinci yarıda geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Şener Özbayraklı, kenar yönetimine oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.

Maçın 54. dakikasında Şener Özbayraklı'nın yerine Mariano Filho oyuna dahil oldu.

Çaykur Rizespor'da da sakatlık yaşayan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine 56. dakikada Tarık Çetin oyuna girdi.

Fatih Terim sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın 72. dakikasında sarı kart gördü.

Hakem Abdulkadir Bitigen, sarı-kırmızılı futbolcu Florin Andone'ye yapılan faule itirazları nedeniyle Terim'e sarı kart gösterdi.

Bu arada karşılaşmayı 29 bin 861 taraftarın statta izlediği açıklandı.

Önemli anlar

3. dakikada Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

15. dakikada Galatasaray, öne geçti. Ömer Bayram'ın soldan altıpasa gönderdiği ortada ön direkteki Talbi'nin kafayla ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

17. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla bulunan Şener Özbayraklı'nın şutunda Melnjak'ın müdahalesini hakem Abdulkadir Bitigen kolla oynama olarak değerlendirdi ve penaltıya hükmetti. 18. dakikada penaltıyı kullanan Babel, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ters köşeye gönderdi: 2-0

26. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve sarı-kırmızılı ekip devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarı

53. dakikada Umar'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın sol çaprazdan attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

82. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Emre Mor'un uygun durumda çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Emre Mor'un soldan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Andone'nin kafayla vurduğu topu kaleci Tarık Çetin güçlükle çıkardı. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Andone'nin ikinci denemesinde ise top yandan auta çıktı.

İkinci yarısı pozisyon anlamında kısır geçen karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Kaynak: AA