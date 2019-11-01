Milliler, bedensel engelliler sağ kol müsabakalarında 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. +75 kiloda Ümit Burunlular sol kol finalinde yendiği Rus Malhaz Doguzov'u sağ kolda da mağlup etmeyi başardı.

Milli sporcu bu sonuç ile bir kez daha dünya şampiyonu oldu. 80 kiloda yarışan Arif Başar Durak, Gürcü Zurab Sokhadze'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

75 kiloda sol kol dünya şampiyonu olan Gökhan Seven sağ kolda da kürsünün ilk sırasına çıktı. Milli sporcu finalde Rus Vladislav Çikişev'i mağlup etti.

55 kilo gençlerde yarışan Fatih Kamuz Hint sporcu Arvint Rajak'ı yenerek dünya şampiyonu oldu. +90 kiloda mücadele eden Olcay Avşar ise Gürcü Tengizi Gazdeliani'ye kaybederek gümüş madalyada kaldı.

Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Lodovika Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu Rus Ekaterina Verbina ile karşılaştı.

Rakibini 4-2 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Zeynep Yetgil, ilk turda Guamlı Rckaela Maree Ramos Aquino'yu 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde de Avrupa üçüncüsü ve son Askeri Olimpiyatlar'da gümüş madalya kazanan Rumen Suzanna Georgiana Seicariu'yu 3-1 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde Hint rakibi Pooja Gehlot'e 8-4 kaybetmişti.

Grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Mehmet Çeker ve 130 kiloda Osman Yıldırım yarın bronz maçına çıkacak.

Kaynak: TRT Spor, AA