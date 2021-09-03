Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren sarı kırmızılılar, takviyeye devam edecek.

Kabuk değişimi ile yola çıkan Galatasaray, alacağı isimleri Avrupa’da oynatamayacak olsa da bu politikasından vazgeçmeyecek. Yönetim, transferin son günü olan 8 Eylül tarihine kadar yoğun bir mesai harcayacak.

Galatasaray’ın bu süreçte 1 orta saha 1’de kaleci transferi yapması bekleniyor.

Benfica forması giyen Gedson Fernandes için son ana kadar ısrar sürdürülecek. 10 milyon euroluk teklif sunan yönetim, Portekiz ekibini ikna turlarına devam ediyor.

Fernandes, daha fazla forma şansı bulmak ve düzenli oynamak için Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. Sarı kırmızılıların alternatif isimleri ise Okay Yokuşlu ve Aliou Dieng.

Kale için İrfan Can Eğribayat gündemde

Kaleye yerli bir isim arayışlarını da sürdüren Galatasaray, İrfan Can Eğribayat için temaslarını sürdürüyor.

Göztepe’deki teknik adam boşluğu, pazarlıkların uzamasına sebep oldu. Genç file bekçisinin transferinin 2 milyon euro civarında bir ücret karşılığında bitmesi bekleniyor.