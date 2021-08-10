Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nelsson'u KAP'a bildirdi
[Fotoğraf: AFP]
Galatasaray, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda Kopenhag ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Etiketler: Galatasaray
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