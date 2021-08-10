Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim Kurulu tarafından stadyumlara giriş şartlarının güncellendiği duyuruldu.

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; COVID-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecek.

12 yaş altı PCR testine göre stadyumlara girebilecek

12 yaşını tamamlamış ve henüz Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecek.

TFF tarafından söz konusu yaş grubuna Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılması halinde, söz konusu kişiler 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde, bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyeceği açıklandı.

COVID-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecek.

Negatif PCR testiyle stadyuma girebilecekler

Kombine bilet satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyumlara girebilecek.

Ancak söz konusu kombine sahiplerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından aşı tanımlaması yapılmış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini tamamlamamaları halinde bu kişilere stadyumlara giriş izni verilmeyecek.

Deplasman seyircileri stadyumlara alınmayacak

UEFA’nın güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacak.

Stadyumlarda yer alan protokol ve basın tribünlerine girişler, seyirci giriş koşullarına tabi olacak.

HES koduyla kontrol edilecek

Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden alınan biletler ile yapılacak. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine E-Bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onam vermesi gerekecek.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de seyircilerin stadyumlara girişleri, ev sahibi kulübün sorumluluğunda HES kodu kontrolü ile yapılacaktır.

TFF tarafından aşı takvimi tamamlamış kişiler; iki doz aşı olan ve koronavirüs hastalığı geçirmiş olup belirlenen aşılardan bir doz olmak şartıyla belirlendi.