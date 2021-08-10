Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.