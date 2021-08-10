Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alex Teixeira resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya, 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı.
Bekleyiş sona erdi...— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2021
Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos! #BüyükBuluşma pic.twitter.com/BeSeMi659W
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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