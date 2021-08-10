Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Paris Saint Germain ile anlaşmak üzere. Arjantinli yıldız, Paris'te transferle ilgili son ayrıntıları görüşüyor.

Kulüp yönetimine yakın kaynaklar, Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağını öne sürdü. 34 yaşındaki futbolcuya toplam 35 milyon euro ödenecek.

Messi'nin aynı zamanda Menajeri olan Babası Jorge de iddiaları doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

6 kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen Lionel Messi, Barcelona forması ile çıktığı 778 maçta, 672 gol ve 305 asiste imza atmıştı.