Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Lionel Messi PSG yolunda
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi, Paris'te. Arjantinli yıldız oyuncunun Paris Saint Germain ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Futbolun yaşayan efsanesi Lionel Messi, Paris Saint Germain ile anlaşmak üzere. Arjantinli yıldız, Paris'te transferle ilgili son ayrıntıları görüşüyor.
Kulüp yönetimine yakın kaynaklar, Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağını öne sürdü. 34 yaşındaki futbolcuya toplam 35 milyon euro ödenecek.
Messi'nin aynı zamanda Menajeri olan Babası Jorge de iddiaları doğrulayan bir açıklama yapmıştı.
6 kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen Lionel Messi, Barcelona forması ile çıktığı 778 maçta, 672 gol ve 305 asiste imza atmıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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