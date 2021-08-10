Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kriket camiası 2028 Olimpiyatları'nda yer almak istiyor
Uluslararası Kriket Konseyi (ICC), olimpik sporlar arasında yer almak için girişimde bulunacaklarını açıkladı.
ICC'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bir çalışma grubunun görevlendirildiği ve öncelikli hedefin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğu belirtildi.
Kriket 1900 Paris Olimpiyatları'nın programında yer almıştı.
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