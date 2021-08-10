Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray Victor Nelsson’a kavuşuyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, yeni transferi Victor Nelsson’a kavuşuyor.
Danimarkalı futbolcu, bu akşam saat 22.30'da İstanbul’da olacak. Sağlık kontrollerinin ardından 22 yaşındaki futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Galatasaray, Nelsson için Kopenhag’a 7 milyon avro bonservis bedelini taksitler halinde ödeyecek.
Victor Nelsson ise sarı kırmızılılara 5 yıllık imza atacak. Genç stoper, 4 haftası geride kalan Danimarka Ligi’nde 2 maçta forma giydi.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
Son Haberler
- 12:35
- 12:33
- 12:31
- 12:26
- 12:20
Sıradaki Haber
Galatasaray'a yeni sponsor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz