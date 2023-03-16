Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 07:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Nef'in çeyrek final şansı kalmadı
[Fotograf: AA]
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme şansı kalmadı.
Organizasyonda son 16 turunda 5. hafta maçları oynandı.
K Grubu'nda yer alan Galatasaray Nef, deplasmanda AEK'ya 92-78 yenildi. Unicaja ise Limoges'u 99-88 mağlup etti.
Bu sonuçlarla 4. galibiyetlerini alan Unicaja ile AEK, 6. ve son hafta müsabakaları öncesinde grubu ilk 2'de tamamlamayı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Üçüncü kez kaybeden Galatasaray ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Çeyrek final biletini daha önce yitiren son sıradaki Limoges ise 5. yenilgisini yaşadı.
Etiketler: Galatasaray Basketbol
Son Haberler
- 08:30
- 08:33
- 08:06
- 07:57
- 07:54
Sıradaki Haber
Halkbank 9 yıl sonra yarı finalde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz