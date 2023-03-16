Organizasyonda son 16 turunda 5. hafta maçları oynandı.

K Grubu'nda yer alan Galatasaray Nef, deplasmanda AEK'ya 92-78 yenildi. Unicaja ise Limoges'u 99-88 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 4. galibiyetlerini alan Unicaja ile AEK, 6. ve son hafta müsabakaları öncesinde grubu ilk 2'de tamamlamayı ve çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Üçüncü kez kaybeden Galatasaray ise gruptan çıkma şansını kaybetti. Çeyrek final biletini daha önce yitiren son sıradaki Limoges ise 5. yenilgisini yaşadı.