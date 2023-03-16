Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final bileti alabilmek için 3-0’ın rövanşında Lube Civitanova'ya konuk oldu.

İtalya'da oynanan mücadelede tur bileti için Halkbank'a kazanacağı iki set yetecekti. Çekişmeli geçen ilk sette temsilcimiz 5 kez set sayısını kurtarsa da, sergilenen müthiş mücadeleye rağmen ilk seti kazanamadı.

Ev sahibi Lube Civitanova 31-29'luk skorla setlerde 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-20’lik skorla kazanan ev sahibi, Başkent ekibi karşısında 2-0 öne geçti.

Mert Matic'in etkili servisleri ile maça dönen temsilcimiz 3'üncü seti 25-23 kazandı. Setlerde durum 2-1'e geldi.

Altın seti kazananı Halkbank

Temsilcimiz tur için gereken 2 seti kazanamadı. 25-21 kaybedilen 4'üncü setin adından skor ev sahibi lehine 3-1 oldu. 2 saat 6 dakikalık mücadelenin ardından, maç altın sete gitti. Altın seti kazanan temsilcimiz Halkbank oldu.

Abdel- Aziz Nimir’in 2 güzel smacı ile sonlanan seti 15-12 kazanan Halkbank, 9 yıl sonra Cev Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdırdı. 9 yıl önce Ankara'da oynanan maçta aynı rakibe kaybeden Halkbank, bu kez rövanşı almış oldu.

Başkent ekibinin yarı finaldeki rakibi Polonya ekibi Jastrzębski Wegiel oldu.