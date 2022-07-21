Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Mustafa Muhammed'in transferi için Nantes ile anlaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Galatasaray, Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in geçici transferi için Fransız ekibi Nantes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Nantes'ın geçici transfer için 250 bin avro ödeyeceği aktarıldı.
Açıklamada, Nantes'ın 15 Haziran 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu net 5 milyon 750 bin avro karşılığında transfer edebileceği ifade edildi.
Etiketler: Galatasaray
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