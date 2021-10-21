Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kaldı.

İki maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.

Grubun diğer maçında İtalya temsilcisi Lazio, Fransız takımı Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.45'te başlayacak.

Stat: Lokomotiv Stadyumu

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

Muhtemel 11'ler

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Barinov, Pablo, Zhivoglyadov, Beka Beka, Zhemaletdinov, Kulikov, Maradishvli, Kerk, Smolov

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Muhammed

Galatasaray'da 2 eksik

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

Moskova 6 maçtır galibiyete hasret

Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi.

Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.