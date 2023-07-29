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Spor
DHA 29.07.2023 00:13

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuştu

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ailesiyle İstanbul'a geldi.

Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuştu
[Fotograf: AA]

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Arjantinli golcüyü yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Icardi: Bol bol 'Aşkın Olayım' şarkısını dinleyeceğiz

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, şöyle konuştu

"Geçen sezon eğlendiğimiz gibi bu sezon da çok eğleniriz umarım. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu sezon da Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu göstermemiz gerekiyor. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Geçen sezon da o şekilde şampiyon olduk. Şimdi de böyle yapmalıyız. Birçok gol atacağım. Stadyumda bol bol 'Aşkın Olayım' şarkısını dinleyeceğiz" dedi.

Daha sonra alandan ayrılan Icardi ve ailesi konaklayacakları otele doğru hareket etti.  

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