Galatasaray Mauro Icardi transferinde sona yakın

Galatasaray, Mauro Icardi'yi renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.Sarı kırmızılılar, Arjantinli golcüyü Avusturya kampına yetiştirmek istiyor.

Galatasaray, Icardi ile yaptığı görüşmelerde sona geldi. TRT Spor'a konuşan Arjantinli golcünün menajeri Elia Pino, Galatasaray ile anlaşmak üzere olduklarını ve detayları konuştuklarını söyledi.

Bonservis pazarlığı 20 milyon euronun altına indi

Galatasaray, Paris Saint-Germain ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. İlk olarak 25 milyon euro talep eden Fransız ekibi, 20 milyon euronun altına inmiş durumda.

Sarı kırmızılı yönetim, Icardi'nin bonservisini almak için fiyat yükseltti. Paris Saint-Germain ile orta yol bulunması halinde Icardi, yeniden Galatasaray forması giyecek.

Avrupa basını da Galatasaray'ın, Icardi konusunda önemli yol katettiğini yazdı. Yapılan haberlerde, sarı kırmızılılar Arjantinli yıldızla yakın zamanda sözleşme imzalayacak.