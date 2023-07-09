Beşiktaş'ta Nathan Redmond bilmecesi sona eriyor

Beşiktaş'ta, Nathan Redmond'un geleceği belli oluyor. Sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyordu.

29 yaşındaki oyuncu, hafta başında siyah beyazlılara kararını iletecek. Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.

İngiliz futbolcu, geçen sezon siyah beyazlılarla tüm kulvarda 28 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandıran Redmond, 6 da gol pası verdi.

Diğer yandan Beşiktaş'ta, stoper transferinin de yakın zamanda tamamlanacağı öğrenildi.

Amartey ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, oyuncuyu bekletirken; Lyanco konusunda da girişimler sürüyor. Brezilyalı stoper için Southampton’a yaptığı teklifi yükselten Beşiktaş, İngiliz ekibinden cevap bekliyor.

Hafta başında bu 2 isimden birinin transferinin açıklanması bekleniyor. Siyah beyazlılarda, iki oyuncunun da alınması da gündemde.

Beşiktaş'ın Almanya kampı başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş, Almanya'daki ikinci etap çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg şehrine geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Salzburg'a ulaşan siyah-beyazlı ekibi havalimanında gurbetçi Beşiktaş taraftarları karşıladı.

Beşiktaşlı oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirip imza alan siyah-beyazlı taraftarların, teknik direktör Şenol Güneş'e gösterdikleri ilgi dikkati çekti. Beşiktaş kafilesi, daha sonra karayoluyla Almanya'nın Grassau bölgesine hareket etti.

Beşiktaş'ın kamp kafilesinde tedavileri devam eden Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Romain Saiss bulunmazken, yeni transfer Emrecan Bulut ve geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda tamamlayan Ajdin Hasic, Emrecan Uzunhan, Francisco Montero, Kartal Kayra Yılmaz yer aldı.