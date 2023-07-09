Trabzonspor'da Flavio yeniden kiralandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Al Taawoun Saudi FC'ye, 2023-24 futbol sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Al Taawoun Saudi FC, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200 bin dolar ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Al Taawoun Saudi ile Suudi Arabistan Ligi’nde 11 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'dan sürdüren Trabzonspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, kamptan ayrıldı.

Trabzonspor ile Lahtimi yol ayrımında

Öte yandan Trabzonspor'da takımdan ayrılması beklenen Lahtimi'ye talip var.

İzinsiz olarak takıma katılmayan ve hakkında cezai işlem başlatılan Faslı oyuncu için ülkesinin ekiplerinden Wydad Kazablanka teklif yaptı.

Faslı oyuncu, izinsiz olarak bordo mavililerin 30 Haziran'da başlayan ilk etap çalışmalarına katılmamıştı.

Hakkında noter tespiti yapılarak hukuki süreç başlatılan ve Slovenya kamp kadrosuna dahil edilmeyen Lahtimi'ye ülkesinden talip çıktı.

Wydad Kazablanka, 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opisyonuyla kiralamak için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Karadeniz ekibinin şartlarda anlaşılması durumunda bu transfere izin verecek.

Geçen sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Lahtimi, bir türlü bekleneni verememiş ve çıktığı 10 maçta skor üretememişti.

Eren Elmalı İtalyanların takibinde

Diğer yandan Trabzonspor'un milli yıldızı Eren Elmalı İtalyan ekiplerin radarına girdi.

Sassuolo ve Bologna, 23 yaşındaki sol beki takibe aldı ve geniş oyuncu izleme listesine dahil etti.

Buna karşın Eren Elmalı, teknik direktör Bjelica'nın planları arasında önemli yer tuttuyor ve Trabzonspor yönetimi de Eren'i takımda tutmak istiyor.