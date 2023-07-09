Fenerbahçeli Joao Pedro'nun talipleri artıyor

Fenerbahçe'nin transfer gündemi, hareketliliğini koruyor. İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından takımdaki bazı isimlerin geleceği de netlik kazanmaya başladı.

Joao Pedro, iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılacak. 31 yaşındaki futbolcunun, İtalya ve Suudi Arabistan'dan taliplerinin olduğu gelen haberler arasında.

Joao Pedro'nun temsilcisi yaptığı açıklamada, Suudi kulübü Al Khaleej’in sözlü bir şekilde zemin yokladığını söyledi.

Rusya kampında teknik direktör İsmail Kartal tarafından gözlemlenecek oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kasım ayında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, geçtiğimiz sezon fazla forma şansı bulamadı.

Sarı lacivertlilerde tüm kulvarlarda 28 maçta görev yapan Brezilya asıllı İtalyan oyuncu, 5 gol 1 asist üretti.

Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'daki Petrovski Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Milli takımdan dönen oyuncular ise normal antrenman yaptı. Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın ilk maçında bu akşam Zenit ile karşılaşacak.

Gazprom Arena'da saat 19.30'da başlayacak mücadele, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.