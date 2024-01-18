Galatasaray kupada hata yapmadı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada sağ taraftan Barış Alper Yılmaz, topla beraber ceza sahasına girip uzak direğe ortasını yaptı. Kerem Aktürkoğlu’nun bekletmeden yaptığı vole vuruşta yere de çarpan top direğin üzerinden dışarıya çıktı.

13. dakikada Kerem Demirbay’ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed topu güçlükle kornere çeldi.

19. dakikada sol taraftan Berkan Kutlu’nun pasına penaltı noktasının gerisinde Eyüp Aydın’ın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

23. dakikada sağ taraftan Bouali’nin ceza sahası içine çevirdiği topa Barış Alper Yılmaz’ın kale önündeki ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

33. dakikada Kerem Demirbay’ın sol taraftan ceza sahası içine ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Barış Alper Yılmaz’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

43. dakikada sol taraftan ceza sahasına inip son çizgiye inen Kerem Demirbay'ın kale önüne çevirdiği topa Tete'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

51. dakikada ceza yayında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

57. dakikada Kerem Demirbay’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpasın sağ çaprazından Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 3-1

60. dakikada Kerem Demirbay’ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı frikikte kaleci Abdülsamed topu kornere çeldi.

67. dakikada İlhami Siraçhan Nas, hızlı gelişen Galatasaray atağında topla hareket halindeki Halil Dervişoğlu’na müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

85. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hamza Akman, Muhammed Mert'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1

Galatasaray, Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Ali Turap Bülbül dk. 72), Nelsson (Ndombele dk. 63), Abdülkerim Bardakcı (Davinson Sanchez dk. 63), Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Zaha dk. 63), Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu (Hamza Akman dk. 72), Halil Dervişoğlu



Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Muhammed Mert dk. 84), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Emre Kaplan dk. 59), Serkan Göksu (Popov dk. 59), Diniyev, İlhami Siraçhan Nas, Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Onur Ayık dk. 72), Bouali (Melih Okutan dk. 73)



Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 33), Tete (dk. 43), Abdülkerim Bardakcı (dk. 57), Halil Dervişoğlu (dk. 87 pen.) (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (dk. 23 k.k.) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bouali, Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: İlhami Siraçhan Nas (dk. 67) (Ümraniyespor)

Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta