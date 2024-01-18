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Spor
AA 18.01.2024 22:04

Fenerbahçeli futbolcu Fred'in oğlu oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues'in oğlu oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Fred'in oğlu oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fred'in eşi Monique Rodrigues, İstanbul'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan bebeklerine Bento ismini verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Fred ve eşi Moniquie Rodrigues'i tebrik ederken, yeni doğan Bento'ya sağlıklı bir ömür diledi.


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