Fenerbahçeli futbolcu Fred'in oğlu oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fred'in eşi Monique Rodrigues, İstanbul'da doğum yaptı. Çift, yeni doğan bebeklerine Bento ismini verdi.

Fenerbahçe Kulübü, Fred ve eşi Moniquie Rodrigues'i tebrik ederken, yeni doğan Bento'ya sağlıklı bir ömür diledi.

Futbolcumuz Fred yeniden baba oldu.



Futbol A Takımı oyuncularımızdan Fred Rodrigues ve değerli eşi Monique Rodrigues’in bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Fred ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Bento’ya sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/5C1sCzpR0p