Trabzonspor kupada son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Enis Destan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fountas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Samet'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
15. dakikada Korenica'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu. 1-1
22. dakikada Bedirnhan Altunbaş'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
28. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Enis Destan, kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1
68. dakikada Visca'nın pasında topla buluşan Enis Destan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
85. dakikada Visca'nın sağ taraftan ortasında Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Samet Karabatak'ta kaldı.
Trabzonspor, sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Göktan Gürpüz dk. 46), Baniya, Hüseyin Türkmen (Berat Özdemir dk. 77), Arif Boşluk, Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Bardhi (Visca dk. 64), Fontas (Fernandez dk. 46), Enis Destan (Poyraz Yıldırım dk. 86)
Manisa FK: Samet Karabak, Bedirhan Altunbaş, Bartu Göçmen, Cissokho, Furkan Mehmet Doğan, Burak Altıparmak (Oğuzhan Gürbulak dk. 46), Korenica (Demba Diallo dk. 75), Kazın Can Kahya (Bekir Karadeniz dk. 64), Ladji Gakpa, Jetmir Topalli (Sandro Lima), John Mary (Doğukan Emeksiz dk. 46)
Goller: Fountas (dk. 7 ve 68), Enis Destan (dk. 28) (Trabzonspor), Korenica (dk. 15) (Manisa FK)
Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Hüseyin Aylak