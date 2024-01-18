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Spor
AA 18.01.2024 22:01

NBA All-Star'da Alperen Şengün 6. sıradaki yerini korudu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında 3. sonuçlar açıklandı.

NBA All-Star'da Alperen Şengün 6. sıradaki yerini korudu
[Reuters]

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 4 milyon 309 bin 630 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 938 bin 571 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 1 milyon 345 bin 996 oyla 6. sıradaki yerini koruyor.

Oylamada son 2 güne girilirken 6. sıradaki Alperen Şengün ile 5. sıradaki Kawhi Leonard arasında sadece 23 bin 913 oy bulunuyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

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