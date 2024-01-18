NBA All-Star'da Alperen Şengün 6. sıradaki yerini korudu

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 4 milyon 309 bin 630 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 938 bin 571 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 1 milyon 345 bin 996 oyla 6. sıradaki yerini koruyor.

Oylamada son 2 güne girilirken 6. sıradaki Alperen Şengün ile 5. sıradaki Kawhi Leonard arasında sadece 23 bin 913 oy bulunuyor.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.