Asya Kupası'nda Filistin Birleşik Arap Emirlikleri ile berabere kaldı

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nda Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın 23. dakikasında Sultan Adil'in golüyle 1-0 öne geçen Birleşik Arap Emirlikleri, 37. dakikada Khalifa Al Hammadi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Filistin, 39. dakikada penaltıdan yararlanamazken 50. dakikada Bader Nasser'in kendi kalesine attığı golle maça eşitlik geldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Maçı 41 bin 986 taraftar takip ederken karşılaşma boyunca İsrail saldırıları altındaki Filistin için sloganlar atıldı.

B Grubu'nda ise Avustralya, Suriye'yi 1-0, Özbekistan da Hindistan'ı 3-0 mağlup etti.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alınmış ve 2024'e ertelenmişti.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.