Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray koruyucu maske satışına başlıyor
Galatasaray, koronavirüs önlemlerinde büyük öneme sahip koruyucu maske satışına başlayacak.
Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.
Etiketler: Galatasaray koruyucu maske koronavirüsSon Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:09
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