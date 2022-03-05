MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, 8. dakikada Ahmed Hassan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise bu kez Rahmanovic, kafasını konuşturdu ve ev sahibi ekip, skoru 2-0 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi. 90 dakikanın sonunda İttifak Holding Konyaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor 4 maç sonra 3 puana kavuştu

Bu sonuçla 4 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Konya temsilcisi, puanını 52'ye çıkardı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Galatasaray 11. yenilgisini aldı

Süper Lig'de zor bir sezon geçiren Galatasaray ise 11. yenilgisini aldı. 4 karşılaşma sonra sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 35 puanda kaldı.

Galatasaray, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Önemli anlar: İlk yarı

GOL - 8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

GOL - 20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0

36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarı

47. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

48. dakikada Rahmanovic, ceza yayı önünde Ahmed Hassan'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Pena topa hakim oldu.

60. dakikada Van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Soner Dikmen'e çarpan top kornere çıktı.

72. dakikada Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta Nelsson'un içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic güçlükle topu çıkardı.

82. dakikada ceza sahasındaki Morutan'ın plasesinde, kaleci Sehic topu yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, İlker Takpak

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Oğulcan Ülgün), Rahmanovic (Dk. 79 Mpoku), Amilton (Dk. 71 Michalak), Bytyqi (Dk. 90+2 Musa Çağıran), Ahmed Hassan (Dk. 71 Cikalleshi)

Galatasaray: Pena, Boey (Dk. 59 Elabdellaoui), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar (Dk. 59 Taylan Antalyalı), Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 59 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç (Dk. 79 Morutan), Gomis (Dk. 71 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 8 Ahmed Hassan, Dk. 20 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)