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Spor
TRT SPOR 04.10.2023 16:16

Galatasaray kasayı doldurdu

Galatasaray bu sezon Avrupa arenasında aldığı sonuçlarla kasasını da dolduruyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nden şu ana kadar yaklaşık 30 milyon euro kazandı.

Galatasaray kasayı doldurdu
[Fotograf: TRT SPOR]

Manchester United'ı deplasmanda mağlup eden Galatasaray, önemli bir gelire de sahip oldu.

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet primi olan 2 milyon 800 bin euroyu kasasına koydu.

Kazancı 30 milyon euroya dayandı

Galatasaray'ın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden kazancı da 29 milyon 960 bin euroya çıktı.

3 eleme turu geçerek adını Devler Ligi'nde yazdıran Okan Buruk'un ekibi, katılım payı olarak 15 milyon 640 bin euro aldı. Galatasaray; market ve katsayı geliri olarak da yaklaşık 10 milyon 590 bin euroyu hanesine yazdırdı.

Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı kırmızılılar, bu sonuç karşılığında 930 bin euroyu kasasına koydu. Manchester'da alınan galibiyet ile 2 milyon 800 bin euro daha kazandı.

Trendyol Süper Lig'de azalan yayın gelirinin sıkıntısını yaşayan takımlarımız için Avrupa başarısı, hem ülke puanı yükseltme hem de ekonomik anlamda büyük önem taşıyor.

Sezon başında yaptığı flaş ve yıllık ücretleri yüksek transferlerle dikkat çeken Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nden kazanılan yaklaşık 30 milyon euro ile rahatladı. 

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