Galatasaray kafilesi Alanya'da
Haber Giriş: Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Şubat Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaştı.
[Fotoğraf: AA]
Özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim, havalimanı çıkışında bekleyen engelli iki taraftarla da ilgilendi. Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren sarı-kırmızılı teknik adam, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde özel araçla havalimanından ayrıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kafile daha sonra, taraftarların tezahüratı eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Sarı-kırmızılılar, otelde de çiçeklerle karşılandı.
Sarı-kırmızılı takım, 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
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