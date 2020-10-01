Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil oldu.

Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, aldığı 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Üçüncü eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek organizasyon dışına itti.

Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olan Rangers ise bu turda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek play-off turuna geldi.

Stat: Ibrox.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs.

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Hagi, Davis, Kent, Kamara, Morelos, Barisic, Arfield.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.