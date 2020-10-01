Ibrox Stadyumu'nda Rangers'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Arfield ve 59. dakikada Tavernier kaydetti.

Galatasaray'ın tek golü ise 87. dakikada Marcao'dan geldi.

Rangers, koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan turda, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

Galatasaray, Neftçi Bakü ile Hajduk Split'i eledi

UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan dahil olan Galatasaray önce Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü, bir sonraki turda da Hırvat temsilcisi Hajduk Split'i elemeyi başardı.

Rangers, Lincoln Red Imp ve Willem II ekiplerini eledi

Galatasaray gibi UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Rangers ise bu turda Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps'i, üçüncü ön eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II ekibini yenerek play-off turuna yükseldi.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada hızlı gelişen Rangers atağında sağ kanattan Tavernier'in ortasında Morelos topa kayarak dokunmak istedi. Ama yetişemedi. Seken topla buluşan Hagi'nin penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

9. dakikada Taylan'ın pasıyla Feghouli savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kaleci McGregor, kalesini terkedip topun sahibi oldu.

11. dakikada sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama kesti.

FEGHOULI KAÇIRDI 19. dakikada sol kanattan Babel'in arka direğe yaptığı etkili ortada gerilerden gelen Feghouli topa dokundu. Top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda akra direğe süzülen topu savunma uzaklaştırmak istedi. Seken topla buluşan Feghouli'nin vuruşu Goldson'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonda topun elle oynandığını işaret ederek penaltı bekledi. Ama hakem oyunu devam ettirdi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

FATİH KURTARDI 46. dakikada Kent'in sol kanattan ortasında Morelos kafayı vurdu. Fatih soluna iyi uzandı ve topu kontrol etti.

GOL - RANGERS ÖNE GEÇTİ 52. dakikada Morelos'un pasıyla topla buluşan Hagi, tek pasla Arfield'ı gördü. Sağ çaprazdan czea sahasına sokulan Arfield, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0

GOL - FARK İKİYE ÇIKTI 59. dakikada sol kanattan Barisic'in ortasında Omar'dan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0

GOL - MARCAO ATTI FARK BİRE İNDİ 87. dakikada sağ kanattan Ömer'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. 2-1

[Fotoğraf: Reuters]

Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Stat: Ibrox.

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs.

Rangers: McGregor, Tavernier, Helander, Goldson, Barisic, Davis, Kamara, Arfield, Hagi (Dk. 78 Ryan Jack), Morelos (Dk. 87 Cedric Itten), Kent.

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Fehgouli (Dk. 74 Diagne), Belhanda (Dk. 66 Oghenekaro Etebo), Ryan Babel (Dk. 65 Ömer Bayram), Radamel Falcao.

Sarı kartlar: Dk. 29 Elabdellaoui, Dk. 65 Belhanda (Galatasaray)

Goller: Dk. 52 Arfield, Dk. 59 James Tavernier (Rangers), Dk. 87 Marcao (Galatasaray)

[Fotoğraf: Reuters]