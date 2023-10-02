Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
İHA 02.10.2023 16:42

Galatasaray İngiltere'ye gitti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 3 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı Manchester United müsabakası için İngiltere'ye gitti. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray İngiltere'ye gitti
[Fotograf: İHA]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de Old Trafford'da İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu müsabaka için bugün 16.30'da İstanbul Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Son taktik idmanını bugün öğle saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 21.45’te Old Trafford’da basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliviera, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."


ETİKETLER
Galatasaray Manchester United Şampiyonlar Ligi
Sıradaki Haber
Lautaro Martinez kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Bakan Özhaseki: 'Yarısı Bizden' kampanyası ile ilgili şartları gelecek günlerde açıklayacağız
17:51
Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
17:49
AB: Aşırı sağ terörü Avrupa'da büyüyen bir tehlike
17:31
Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli tutuklandı
17:22
Nüfusu azalan Yunanistan'da yeni doğan bebek sayısı 2022'de geriledi
17:20
Avrupa'da çevrim içi platformlardan kısa dönemli kiralamalar rekor kırdı
Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri
Düzce'nin ormanlarında sonbahar renkleri
FOTO FOKUS
Şile'de tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı
Şile'de tarım arazileri ve bazı evler sular altında kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ